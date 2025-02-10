Эллиотт о пенальти с «Плимутом»: «Моя рука находилась в метре от бившего. Сказал судье: «Вы ожидаете, что я прыгну, прижав руки к бокам?». Спорить можно вечно»

Харви Эллиотт высказался о пенальти в матче с «Плимутом».

В воскресенье «Плимут» обыграл «Ливерпуль » (1:0) в Кубке Англии благодаря пенальти, реализованному Райаном Харди. Одиннадцатиметровый был назначен после того, как Эллиотт поднял руки, чтобы заблокировать мяч «Плимута » в штрафной. Главный арбитр Сэмюэл Барротт принял такое решение из-за игры рукой.

«Я думаю, споры могли бы продолжаться вечно, если честно. Я был так близко к нему и сказал судье: «Вы ожидаете, что я прыгну, прижав руки к бокам? Это просто неестественный способ прыжка».

Я изо всех сил старался заблокировать мяч, и моя рука была там, но находилась примерно в метре от игрока, который наносил удар. Но это футбол, и это настоящий удар под дых.

Неприятно проигрывать таким образом, и неприятно, когда это происходит с тобой, поскольку я допустил пенальти. Так что, к сожалению, это просто одна из таких вещей. Мне нужно держать нос выше и продолжать стараться», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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