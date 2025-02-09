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  • Слот про 0:1 с «Плимутом»: «Больно, «Ливерпуль» хотел пройти в Кубке Англии как можно дальше. У нас был не очень хороший день»
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Слот про 0:1 с «Плимутом»: «Больно, «Ливерпуль» хотел пройти в Кубке Англии как можно дальше. У нас был не очень хороший день»

Арне Слот признал, что игра с «Плимутом» (0:1) в Кубке Англии не удалась.

«Плимут» провел прекрасный матч. Хороший план на игру, команда заслуживает лестных слов.

У нас был не очень хороший день, и этот счет стал его итогом. Я не могу сказать, что парни не боролись. Обе команды почти не создавали голевых возможностей, а потом случился пенальти. В такой игре все решает один момент. Этот момент был у соперника, и он заслужил победу.

Действуя против такой системы игры, тяжело создавать моменты. Я не был этим удивлен. Соперник был очень агрессивен, когда мяч был у нас. Нелегко создавать моменты, когда не хватает сыгранности.

Всем больно. Мы хотели пройти как можно дальше», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире ITV.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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