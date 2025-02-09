Лидер АПЛ «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Плимуту» с последнего места Чемпионшипа. Между командами 42 позиции в футбольной системе страны
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа.
Мерсисайдцы проиграли «Плимуту» (0:1) в гостевом матче 4-го раунда Кубка, пропустив на 53-й минуте с пенальти.
Разрыв между командами в футбольной системе Англии – 42 позиции. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 56 очков в 23 матчах и имея игру в запасе, а «Плимут» занимает последнее, 24-е, место во втором по силе дивизионе Англии.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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