«Ливерпуль» – 4-й клуб, вылетевший из Кубка Англии от команды не из высшего дивизиона в момент лидерства в АПЛ. Последним был «Ман Сити» в 2018-м

«Ливерпуль» не смог пройти команду Чемпионшипа в Кубке Англии.

Мерсисайдцы уступили «Плимуту » (0:1) в 4-м раунде турнира.

Это четвертый случай, когда лидера АПЛ выбивает из Кубка Англии клуб, не входящий в высший дивизион страны.

Ранее такое случалось с «Лидсом » в 2002-м (уступили «Кардиффу» (1:2) в 5-м раунде), с «Челси » в 2015-м (проиграли «Брэдфорду» (2:4) в 4-м раунде) и с «Ман Сити » в 2018-м (уступили «Уигану» (0:1) в 4-м раунде).