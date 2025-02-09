«Ливерпуль» – 4-й клуб, вылетевший из Кубка Англии от команды не из высшего дивизиона в момент лидерства в АПЛ. Последним был «Ман Сити» в 2018-м
«Ливерпуль» не смог пройти команду Чемпионшипа в Кубке Англии.
Мерсисайдцы уступили «Плимуту» (0:1) в 4-м раунде турнира.
Это четвертый случай, когда лидера АПЛ выбивает из Кубка Англии клуб, не входящий в высший дивизион страны.
Ранее такое случалось с «Лидсом» в 2002-м (уступили «Кардиффу» (1:2) в 5-м раунде), с «Челси» в 2015-м (проиграли «Брэдфорду» (2:4) в 4-м раунде) и с «Ман Сити» в 2018-м (уступили «Уигану» (0:1) в 4-м раунде).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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