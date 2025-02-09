Слот про 0:1 с «Плимутом»: «Сильное разочарование. И игра «Ливерпуля» тоже не особо радует, моментов почти не было»
Арне Слот недоволен игрой «Ливерпуля» с «Плимутом» (0:1) в Кубке Англии.
«Очевидно, такой результат сильно разочаровывает. И то, как мы сыграли, тоже не особо радует.
Мне понравилось только то, что парни продолжали биться все 100 минут. Последние 10 минут, вероятно, были лучшими в нашей игре.
Но следует отдать должное сопернику, у него был хороший план на игру, он очень усердно работал и заработал заслуженный пенальти. В том моменте все было ясно, решение судьи правильное. Но, конечно, эта ситуация повлияла на матч: моментов почти не было ни у одной из команд – и вдруг пенальти. Но, повторюсь, решение было правильным.
Вратарь сделал один-два хороших сэйва в конце, но в целом у нас почти не было моментов», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
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