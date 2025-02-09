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  • «Просто ######, я, #####, обожаю это». Защитник «Плимута» выругался в прямом эфире после победы над «Ливерпулем», канал принес извинения
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«Просто ######, я, #####, обожаю это». Защитник «Плимута» выругался в прямом эфире после победы над «Ливерпулем», канал принес извинения

Игрок «Плимута» нецензурно выругался после победы над «Ливерпулем».

Команда с последнего места Чемпионшипа выбила лидера АПЛ в 4-м раунде Кубка Англии, победив со счетом 1:0.

Отвечая на вопрос о своих эмоциях после победы, защитник «Плимута» Никола Катич в прямом эфире ITV сказал: «Просто ###### (пипец), я, #####, (блин) обожаю это. Вот ради чего я перешел в этот клуб. Я помню, как приехал в первый день, познакомился с новым тренером, почувствовал энергию команды – это потрясающий день для всех нас».

28-летний босниец провел второй матч за «Плимут» после перехода на правах аренды из «Цюриха».

Ведущему ITV пришлось принести извинения зрителям за «грубые выражения», прозвучавшие в эфире.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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