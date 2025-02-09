🎥«Ливерпуль» сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа. Вот как команда пропустила
В этом сезоне у лидера АПЛ и Лиги чемпионов «Ливерпуля» точно не будет квадрупла. Команда Слота вышла на матч 4-го раунда Кубка Англии вторым составом и сенсационно проиграла аутсайдеру Чемпионшипа «Плимуту» − 0:1.
Единственный в игре гол забили с пенальти. Его привез Харви Эллиотт, который сыграл в своей штрафной в волейбольном стиле.
Игроки и болельщики «Плимута» после финального свистка были вне себя от радости.
В Кубке Англии команда Чемпионшипа провела два матча и оба завершила с нулем пропущенных мячей. Это столько же «сухих» игр, сколько у них за 30 туров регулярного сезона в Д2 Англии.
Команда известна тем, что в начале года ее тренировал Уэйн Руни. Легенда «МЮ» провалился в клубе и его уволили в конце декабря.
Да и молодые почему то решили, что имя клуба как то сыграет на руку и почти весь матч ходили пешком. Не было видно вообще никакой искры ни в глазах, ни в действиях. С такой игрой обычно выходят на 88-ой, когда счёт уже 1-4 в твою пользу. Тут это было с первой минуты.
На месте Ливерпуля, я бы потребовал судебного запрета на подобные вопросы)))