🎥«Ливерпуль» сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа. Вот как команда пропустила

В этом сезоне у лидера АПЛ и Лиги чемпионов «Ливерпуля» точно не будет квадрупла. Команда Слота вышла на матч 4-го раунда Кубка Англии вторым составом и сенсационно проиграла аутсайдеру Чемпионшипа «Плимуту» − 0:1.

Единственный в игре гол забили с пенальти. Его привез Харви Эллиотт, который сыграл в своей штрафной в волейбольном стиле.

Игроки и болельщики «Плимута» после финального свистка были вне себя от радости.

В Кубке Англии команда Чемпионшипа провела два матча и оба завершила с нулем пропущенных мячей. Это столько же «сухих» игр, сколько у них за 30 туров регулярного сезона в Д2 Англии.

Команда известна тем, что в начале года ее тренировал Уэйн Руни. Легенда «МЮ» провалился в клубе и его уволили в конце декабря.