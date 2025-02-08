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  • «Динамо» хочет всю сумму за Бителло к концу декабря, «Ботафого» намерен платить три года. Сделка возможна, если москвичи согласятся на рассрочку (Globo)
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«Динамо» хочет всю сумму за Бителло к концу декабря, «Ботафого» намерен платить три года. Сделка возможна, если москвичи согласятся на рассрочку (Globo)

Переговоры между «Ботафого» и «Динамо» по Бителло еще не завершены.

25-летний бразилец своевременно не явился на сбор московской команды, затем «Ботафого» вступил в переговоры с бело-голубыми о трансфере футболиста. 5 февраля сообщалось, что Бителло, который все же вернулся в команду, не перейдет в «Ботафого», переговоры с «Динамо» не продвигались и были прекращены.

По данным Globo, в последние дни клубы снова провели переговоры. «Динамо» согласилось снизить требование по первому взносу – это было серьезное препятствие на пути к сделке, – однако клуб потребовал выплаты всей суммы за игрока в течение года – до конца декабря.

«Ботафого» эти условия не устраивают, бразильцы готовы рассчитаться за Бителло несколькими траншами в течение трех лет.

Пока переговоры на паузе. «Ботафого» вернется к сделке, если «Динамо» согласится на оплату в рассрочку.

Все инсайды о саге Бителло – что вообще произошло?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo
logoБителло
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoБотафого
logoвысшая лига Бразилия
возможные трансферы
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