«Динамо» хочет всю сумму за Бителло к концу декабря, «Ботафого» намерен платить три года. Сделка возможна, если москвичи согласятся на рассрочку (Globo)
25-летний бразилец своевременно не явился на сбор московской команды, затем «Ботафого» вступил в переговоры с бело-голубыми о трансфере футболиста. 5 февраля сообщалось, что Бителло, который все же вернулся в команду, не перейдет в «Ботафого», переговоры с «Динамо» не продвигались и были прекращены.
По данным Globo, в последние дни клубы снова провели переговоры. «Динамо» согласилось снизить требование по первому взносу – это было серьезное препятствие на пути к сделке, – однако клуб потребовал выплаты всей суммы за игрока в течение года – до конца декабря.
«Ботафого» эти условия не устраивают, бразильцы готовы рассчитаться за Бителло несколькими траншами в течение трех лет.
Пока переговоры на паузе. «Ботафого» вернется к сделке, если «Динамо» согласится на оплату в рассрочку.
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