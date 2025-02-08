Гафин о Бителло: «Динамо» защищало свои интересы. Это важный игрок – рассчитываем прийти к конструктивному решению, чтобы все стороны были довольны»

Дмитрий Гафин высказался о ситуации с Бителло в «Динамо».

Напомним, футболисты «Динамо» вышли из отпуска 13 января, однако полузащитник не прибыл в расположение клуба. Сообщалось, что хавбек решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 26 января «Динамо» объявило, что бразилец присоединился к команде на сборе и приступил к тренировкам.

– Ситуация с Бителло наделала много шума в январе. Довольны тем, как она на сегодняшний день завершилась?

– Мы как футбольный клуб всегда четко и профессионально исполняем свои договорные обязательства перед нашими футболистами и другими контрагентами. В ответ требуем того же. В данном случае мы действовали в рамках защиты своих интересов.

С самого начала весьма жестко и последовательно вели себя и открыто говорили, что любые разговоры о дальнейшем взаимодействии со стороны футболиста будут только после того, как он вернется в расположение клуба. И он вернулся. Дальше будем общаться о его будущем. Это важный футболист, он имеет важную роль в нашей команде, поэтому рассчитываем в итоге прийти к конструктивному решению, чтобы все стороны были довольны друг другом.

– Вы обсуждали ситуацию с Бителло с игроками и тренерским штабом «Динамо»? Есть уверенность, что этот случай не отразится негативно на командной атмосфере?

– У нас профессиональный футбольный клуб. Все в первую очередь нацелены на то, чтобы работать в профессиональном плане, тренироваться, выходить на поле и побеждать.

Все, что мы можем и должны дальше делать – это продолжать работать на сборах в полном комплекте и с максимальной отдачей для того, чтобы успешно провести вторую часть сезона, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Личка о Бителло: «Не хочу влезать в то, что было между ним и «Динамо». Он приехал с позитивным настроением, в команде проблем нет»