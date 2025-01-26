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  • «Динамо» хотело 20 млн евро за Бителло. «Ботафого» предлагал 18+2 млн несколькими траншами, первый – 2 млн. Москвичи не согласились, желая получить минимум 50% сразу
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«Динамо» хотело 20 млн евро за Бителло. «Ботафого» предлагал 18+2 млн несколькими траншами, первый – 2 млн. Москвичи не согласились, желая получить минимум 50% сразу

Стали известны подробности о переговорах «Динамо» с «Ботафого» по Бителло.

17 января инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Ботафого» близок к подписанию Бителло за 18 млн евро и бонусы. Тогда же Константин Алексеев утверждал, что «Динамо» хочет 20 млн и бонусы. По информации Спортса’’, данные Алексеева больше соответствовали действительности.

«Динамо» хотело удвоиться: покупали за 10, продали минимум за 20. В таком случае никто не назвал бы продажу Бителло неуспешной», – говорит источник.

Ключевое разногласие между «Ботафого» и «Динамо» – количество траншей и их сроки. Изначально «Ботафого» предлагал 10 млн, разбитые на десять траншей. В ответ на это внутри «Динамо» шутили: «Давайте разобьем на сто и получим все за Бителло через сто лет».

Финальное предложение бразильцев – 18 млн евро и два миллиона в качестве бонусов несколькими траншами в течение четырех лет. При этом первый транш составил бы всего 2 млн евро. «Динамо» хотело сразу получить не менее 50%, а остальное разбить на минимальное количество траншей, в идеале – обойтись двумя.

Один из источников Спортса’’ убежден, что сделка «Ботафого» и «Динамо» была изначально обречена, потому что бразильцы многие трансферы проворачивают в несколько не очень больших траншей. «Видимо, «Ботафого» так сильно поверил Портеле [агенту игрока], который заявил, что Бителло можно забрать практически бесплатно. «Ботафого» шел в магазин за пельменями, а на деле мог позволить себе только жвачку на кассе», – говорит он.

Предложений от других бразильских клубов в «Динамо» не поступало.

Все инсайды о саге Бителло – что вообще произошло?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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