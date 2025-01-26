«Динамо» подтвердило, что Бителло присоединился к команде на катарском сборе

Бителло присоединился к «Динамо» на зимнем сборе в Катаре.

Московский клуб выложил фото с бразильцем на тренировке.

«Бразильский полузащитник прибыл в расположение «Динамо» и приступил к тренировкам», – говорится в сообщении «Динамо».

Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба.