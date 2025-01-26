«Динамо» подтвердило, что Бителло присоединился к команде на катарском сборе
Бителло присоединился к «Динамо» на зимнем сборе в Катаре.
Московский клуб выложил фото с бразильцем на тренировке.
«Бразильский полузащитник прибыл в расположение «Динамо» и приступил к тренировкам», – говорится в сообщении «Динамо».
Напомним, 13 января футболисты «Динамо» вышли из отпуска, но Бителло не прибыл в расположение клуба.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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