«Динамо» рассмотрит предложения по Бителло. Переговоров о продлении контракта не планируется (Иван Карпов)
«Динамо» рассмотрит предложения по Бителло.
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, агент бразильца находится не в Катаре, где сейчас проходит сбор команда, и клуб в ближайшее время не планирует общаться с игроком по поводу продления контракта.
28 января Бителло пройдет медосмотр в Москве и продолжит заниматься по индивидуальной программе.
Если по игроку поступит качественный запрос, в «Динамо» его рассмотрят. Клуб готов к диалогу.
Напомним, Бителло не прибыл в расположение «Динамо» после отпуска, завершившегося 13 января. Полузащитник вернулся в команду лишь сегодня.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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