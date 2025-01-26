«Динамо» рассмотрит предложения по Бителло. Переговоров о продлении контракта не планируется (Иван Карпов)

«Динамо» рассмотрит предложения по Бителло.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, агент бразильца находится не в Катаре, где сейчас проходит сбор команда, и клуб в ближайшее время не планирует общаться с игроком по поводу продления контракта.

28 января Бителло пройдет медосмотр в Москве и продолжит заниматься по индивидуальной программе.

Если по игроку поступит качественный запрос, в «Динамо» его рассмотрят. Клуб готов к диалогу.

Напомним, Бителло не прибыл в расположение «Динамо» после отпуска, завершившегося 13 января. Полузащитник вернулся в команду лишь сегодня.