«Ман Сити» выиграл 3 из 4 последних матчей. Дальше – «Реал»
«Манчестер Сити» выиграл 3 из 4 матчей перед встречей с «Реалом».
Команда Пепа Гвардиолы одержала волевую победу над «Лейтон Ориент» в 4-м раунде Кубка Англии (2:1).
Ранее «горожане» обыграли «Челси» (3:1) и «Брюгге» (3:1) и крупно уступили «Арсеналу» (1:5).
11 февраля «Ман Сити» примет «Реал Мадрид» в первом стыком матче Лиги чемпионов, 15-го – «Ньюкасл» в рамках АПЛ, а 19-го сыграет со «сливочными» в Мадриде в ответном матче.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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