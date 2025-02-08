«Ман Сити» выиграл 3 из 4 последних матчей. Дальше – «Реал»

«Манчестер Сити» выиграл 3 из 4 матчей перед встречей с «Реалом».

Команда Пепа Гвардиолы одержала волевую победу над «Лейтон Ориент » в 4-м раунде Кубка Англии (2:1). Ранее «горожане» обыграли «Челси» (3:1) и «Брюгге» (3:1) и крупно уступили «Арсеналу» (1:5). 11 февраля «Ман Сити » примет «Реал Мадрид » в первом стыком матче Лиги чемпионов , 15-го – «Ньюкасл» в рамках АПЛ , а 19-го сыграет со «сливочными» в Мадриде в ответном матче.