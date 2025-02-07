  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок Англии. «МЮ» примет «Лестер», «Ман Сити» и «Челси» проведут матчи в субботу, «Ливерпуль» – в воскресенье
2

Кубок Англии. «МЮ» примет «Лестер», «Ман Сити» и «Челси» проведут матчи в субботу, «Ливерпуль» – в воскресенье

В Кубке Англии пройдут матчи 4-го раунда.

В пятницу «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер».

В субботу «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Лейтон Ориент», «Челси» – с «Брайтоном».

В воскресенье «Ливерпуль» в гостях встретится с «Плимутом», «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм».

Кубок Англии

4-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoАстон Вилла
logoБирмингем
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
результаты
logoУиком
logoчемпионшип
logoДонкастер
logoИпсвич
logoКубок Англии
logoБернли
logoНьюкасл
logoБорнмут
logoЧелси
logoНоттингем Форест
logoВулверхэмптон
logoБрайтон
logoД4 Англия
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoКовентри
logoКардифф Сити
logoУиган
logoКристал Пэлас
logoЭксетер
logoМиллуолл
logoЭвертон
logoД3 Англия
logoПлимут
logoпремьер-лига Англия
logoПрестон
logoТоттенхэм
logoБлэкберн
logoСток Сити
logoЛейтон Ориент
logoЛидс
logoСаутгемптон
logoЛестер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» сыграет с «Лестером» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» – с «Брайтоном», «Ливерпуль» – с «Плимутом», «Ман Сити» – с «Лейтоном» или «Дерби»
2712 января, 18:13
Рекомендуем
Главные новости
Суперкубок Китая. «Шанхай» Слуцкого против «Шанхай Порт»
112 минут назад
Аморим не боится увольнения из «МЮ»: «Чувствую поддержку руководства. Я объяснил все риски до того, как занять пост. Самое сложное – боль от поражений»
2848 минут назад
Винисиус признает, что «головокружительное» предложение саудовцев заставляет задуматься о переходе. «Реал» не станет его удерживать (RMC Sport)
7059 минут назад
«Монако» идет андердогом против «ПСЖ» за 6.30. Ставьте на игру с фрибетом 2000 рублей
сегодня, 08:00Реклама
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Спартак» против «Динамо»
32сегодня, 07:55
Глава Федерации футбола Петербурга о трансферах «Зенита»: «Наш футбол становится интереснее. Зрелищность не должна страдать, играют для зрителей»
12сегодня, 07:28
Агент Батракова: «Надо минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения»
21сегодня, 06:45
Football Manager 25 отменили. Игры серии выходили непрерывно на протяжении 20 лет
28сегодня, 06:35Игры
Родриго высоко ценят саудовские клубы, «ПСЖ» и «Ман Сити». «Реал» отклонил все предложения летом (RMC)
24сегодня, 06:18
«Ливерпуль» в финале Кубка лиги, «Барса» отгрузила пять «Валенсии», «Интер» с 0:3, 879-й гол Овечкина, Эмбаппе от Ротенберга, трансфер Саласара в «Зенит» подвис, Джимми Батлер в «Голден Стэйт» и другие новости
17сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Комо» против «Ювентуса», «Милан» сыграет в субботу, «Наполи» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
120 минут назад
«Тоттенхэм» не выигрывает Кубок английской лиги с 2008-го – это единственный трофей клуба в XXI веке
322 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
123 минуты назад
Неймар о завершившем карьеру Марсело: «Было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории! Хорошо, что он бразилец»
130 минут назад
Глава «Зенита» о Суперлиге: «Будем внимательно наблюдать за этим, поскольку остаемся изолированными от официальных матчей»
336 минут назад
Слот о финале Кубка лиги: «Это нечто особенное, только если получится выиграть. «Ньюкасл» впечатляет, знаем, как будет сложно»
сегодня, 08:15
«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
1сегодня, 07:54
Агент о будущем Джикии: «Хорошо проведет остаток сезона в «Химках» – может появиться более интересный вариант в России»
6сегодня, 07:42
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Боруссия» проведут матчи в субботу
сегодня, 07:16
Стаматов о Москве: «Все на высочайшем уровне, включая уровень жизни. Изумительный город, нет причин завидовать Барселоне»
22сегодня, 06:58
Рекомендуем