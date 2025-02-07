Кубок Англии. «МЮ» примет «Лестер», «Ман Сити» и «Челси» проведут матчи в субботу, «Ливерпуль» – в воскресенье

В Кубке Англии пройдут матчи 4-го раунда.

В пятницу «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер».

В субботу «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Лейтон Ориент», «Челси» – с «Брайтоном».

В воскресенье «Ливерпуль» в гостях встретится с «Плимутом», «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм».

Кубок Англии

4-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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