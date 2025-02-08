Нико заменили в дебютном матче за «Ман Сити» из-за травмы. На него упал соперник, когда хавбек потерял мяч перед голом
Нико Гонсалес травмировался в дебютном матче за «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» играет в гостях с «Лейтон Ориент» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 16-й минуте вратарь «горожан» Штефан Ортега пропустил с центра поля, мяч ударился в перекладину, а затем от его спины залетел в ворота. Это случилось после того, как у Гонсалеса отобрали мяч.
На 20-й минуте испанец сел на газон, держась за бок. Возможно, полузащитник получил травму в эпизоде с голом: когда Нико упал, на него сверху завалился Сонни Перкинс.
На 22-й минуте новичка манкунианцев заменил Бернарду Силва.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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