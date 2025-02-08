Хедира о Роналду и Месси: «Я в команде Криштиану на 100%, но уважаю Лео»

Сами Хедира сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«С моей точки зрения, это Криштиану .

Это не неуважение к Месси, потому что то, чего он добился и продолжает делать, особенно в США, просто потрясающе.

Но я знаю Криштиану, я играл с ним семь лет в «Мадриде » и «Ювентусе ». Я знаю его лично довольно хорошо, так что я на 100 процентов в команде Роналду, но со всем уважением к Месси», – сказал бывший полузащитник «Реала», «Ювентуса» и сборной Германии Хедира.

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»