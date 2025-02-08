10

Хедира о Роналду и Месси: «Я в команде Криштиану на 100%, но уважаю Лео»

Сами Хедира сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«С моей точки зрения, это Криштиану.

Это не неуважение к Месси, потому что то, чего он добился и продолжает делать, особенно в США, просто потрясающе.

Но я знаю Криштиану, я играл с ним семь лет в «Мадриде» и «Ювентусе». Я знаю его лично довольно хорошо, так что я на 100 процентов в команде Роналду, но со всем уважением к Месси», – сказал бывший полузащитник «Реала», «Ювентуса» и сборной Германии Хедира.

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: talkSPORT
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoсерия А Италия
logoСами Хедира
logoСборная Португалии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я с детства за «Реал», Роналду очень нравится скоростью и завершением. Я не любитель Месси. Нравится, как Неймар обращается с мячом». Форвард «Локо» Раков о звездах
22сегодня, 11:43
Вильям Галлас: «Роналду – самый совершенный футболист, его победный менталитет и работа – это что-то невообразимое. У Месси дар от Бога»
72сегодня, 11:16
Месси – лучший футболист в истории по версии FourFourTwo. Пеле – 2-й, Марадона – 3-й, Роналду – 4-й, Яшин – 26-й
3096 февраля, 19:24
Антони о примерах для подражания: «Всегда любил Месси и Роналду. Мы работали с Криштиану, и я знаю, почему он такой великий»
66 февраля, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Вольфсбурга», «Боруссия» принимает «Штутгарт»
2620 минут назадLive
«Тернана» уволила Абате и назначила Ливерани – возможно, после отказа Иньяцио выпускать на поле сына владельца. После протеста игроков Д′Алессандро вернул экс-защитника «Милана»
1232 минуты назад
Кубок Англии. «Ман Сити» одолел «Лейтон Ориент», «Челси» против «Брайтона»
17340 минут назад
«Ман Сити» обыграл «Лейтон Ориент» в Кубке Англии – 2:1. У Хусанова курьезный гол, Ортега пропустил с центра поля
6340 минут назад
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Вероны», «Милан» сыграет с «Эмполи»
1451 минуту назадLive
Хусанов забил первый гол за «Ман Сити» – в игре с «Лейтон Ориент». Льюис пробил из-за штрафной, мяч попал в Абдукодира и влетел ворота
3959 минут назадФото
Флик про «Реал» – «Атлетико»: «Сперва «Барселона Б», потом ужин, а затем я посмотрю дерби. Это один из лучших матчей в Европе»
28сегодня, 13:42
«Спартак» может заплатить до 24 млн евро за трансфер Гарсии. 4 млн – трудновыполнимые бонусы («СЭ»)
47сегодня, 13:41
Антони забил первый гол за «Бетис» – во 2-м матче. В 14 играх за «МЮ» в сезоне у вингера был 1 мяч
37сегодня, 13:28Фото
В «Торино» опасаются срыва сделки по Иличу после слов Станковича. Вариантов, близких к предложению «Спартака» по деньгам, у них нет
18сегодня, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
«За одностороннее расторжение контракта платит игрок. Придется бегать с мачете по джунглям Амазонии или пампасам и взимать с него деньги. Нужно больше ясности». Гафин о деле Диарра
4 минуты назад
«Верона» – «Аталанта». 0:4 – Ретеги сделал хет-трик за тайм! Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Олимпией» из Гондураса
9 минут назад
Канчельскис про Гарсию в «Спартаке»: «20 млн евро – это ни о чем, не 100. Если он забьет 15 голов, клуб станет чемпионом, то почему нет?»
213 минут назад
«Вольфсбург» – «Байер». Мукиеле и Бонифасе играют. Онлайн-трансляция
114 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт». Гирасси и Брандт в старте. Онлайн-трансляция
119 минут назадLive
Слот о будущем ван Дейка: «Надеюсь продолжить работать с ним еще долго. Желаю ему крепкого здоровья»
19 минут назад
«Ман Сити» выиграл 3 из 4 последних матчей. Дальше – «Реал»
725 минут назад
Де Дзерби о Гринвуде: «Меня раздражает, когда он идет подавать угловые. Он мог бы стать специалистом по ним, но сосредоточен на воротах»
30 минут назад
«Сочи» подписал марокканского защитника Абердена из «Хетафе»
240 минут назад
Рекомендуем