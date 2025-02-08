Хедира о Роналду и Месси: «Я в команде Криштиану на 100%, но уважаю Лео»
Сами Хедира сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
«С моей точки зрения, это Криштиану.
Это не неуважение к Месси, потому что то, чего он добился и продолжает делать, особенно в США, просто потрясающе.
Но я знаю Криштиану, я играл с ним семь лет в «Мадриде» и «Ювентусе». Я знаю его лично довольно хорошо, так что я на 100 процентов в команде Роналду, но со всем уважением к Месси», – сказал бывший полузащитник «Реала», «Ювентуса» и сборной Германии Хедира.
Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: talkSPORT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем