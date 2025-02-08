«Я с детства за «Реал», Роналду очень нравится скоростью и завершением. Я не любитель Месси. Нравится, как Неймар обращается с мячом». Форвард «Локо» Раков о звездах
Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался про Роналду и Месси.
О Неймаре
«Мне очень сильно нравится, как он обращается с мячом. На сборах, когда мне совсем скучно, включаю его нарезки и смотрю. Когда он в лучшие годы слева принимал мяч, делал серию финтов, убегал на скорости и завершал – это было нечто.
Я хотел бы перенять что-то от него. А что не хотел бы перенять – не знаю, не общался с ним, не знаю о его недостатках».
О Роналду и Месси
«Я с самого детства болею за «Реал». Из-за Роналду? Да, в тот момент Криштиану очень здорово играл. Самым любимым был Неймар, но Роналду тоже очень нравится скоростью и завершением.
Месси? Не, я не его любитель. Не знаю, почему так сложилось», – сказал 20-летний форвард «Локо» Раков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
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