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  • «Я с детства за «Реал», Роналду очень нравится скоростью и завершением. Я не любитель Месси. Нравится, как Неймар обращается с мячом». Форвард «Локо» Раков о звездах
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«Я с детства за «Реал», Роналду очень нравится скоростью и завершением. Я не любитель Месси. Нравится, как Неймар обращается с мячом». Форвард «Локо» Раков о звездах

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался про Роналду и Месси.

О Неймаре

«Мне очень сильно нравится, как он обращается с мячом. На сборах, когда мне совсем скучно, включаю его нарезки и смотрю. Когда он в лучшие годы слева принимал мяч, делал серию финтов, убегал на скорости и завершал – это было нечто.

Я хотел бы перенять что-то от него. А что не хотел бы перенять – не знаю, не общался с ним, не знаю о его недостатках».

О Роналду и Месси

«Я с самого детства болею за «Реал». Из-за Роналду? Да, в тот момент Криштиану очень здорово играл. Самым любимым был Неймар, но Роналду тоже очень нравится скоростью и завершением.

Месси? Не, я не его любитель. Не знаю, почему так сложилось», – сказал 20-летний форвард «Локо» Раков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
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