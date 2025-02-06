Антони о примерах для подражания: «Всегда любил Месси и Роналду. Мы работали с Криштиану, и я знаю, почему он такой великий»

Антони ответил на вопрос о своих примерах для подражания.

«Я всегда любил Лео Месси, а также Криштиану Роналду. Мы работали вместе, и я знаю, почему он такой великий», – сказал вингер «Бетиса», принадлежащий «Манчестер Юнайтед».

Бразилец играл с португальским нападающим в манчестерском клубе с 2022 по 2023 год.