Антони о примерах для подражания: «Всегда любил Месси и Роналду. Мы работали с Криштиану, и я знаю, почему он такой великий»
Антони ответил на вопрос о своих примерах для подражания.
«Я всегда любил Лео Месси, а также Криштиану Роналду. Мы работали вместе, и я знаю, почему он такой великий», – сказал вингер «Бетиса», принадлежащий «Манчестер Юнайтед».
Бразилец играл с португальским нападающим в манчестерском клубе с 2022 по 2023 год.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем