  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти хочет, чтобы Модрич играл больше, так как он топ-игрок и может сдерживать Винисиуса. Перес и другие боссы не видят в Луке игрока старта для больших матчей (Relevo)
40

Анчелотти хочет, чтобы Модрич играл больше, так как он топ-игрок и может сдерживать Винисиуса. Перес и другие боссы не видят в Луке игрока старта для больших матчей (Relevo)

Карло Анчелотти хочет больше использовать Луку Модрича, но боссы сомневаются.

Напомним, в среду «Реал» одержал выездную победу над «Леганесом» (3:2) в Кубке Испании и вышел в полуфинал турнира. Во втором тайме 39-летний хорватский хавбек отчитал Винисиуса Жуниора за то, что он не пошел в штрафную «Мадрида» при угловом, бразилец высказал недовольство и сразу после финального свистка ушел в раздевалку. Тренер «сливочных» так отреагировал на перепалку Модрича и 24-летнего вингера: «Всегда нужно делать то, что говорит Лука».

По данным Relevo, во-первых, Анчелотти в восторге от Модрича, считает его топ-игроком по-прежнему и уверен, что он хорват еще многое может дать команде.

Во-вторых, итальянец видит в Луке лидера и полагает, что он сейчас – единственный, кто может сдерживать Винисиуса на поле. Карло хочет, чтобы Модрич играл больше.

Утверждается, что президент «Реала» Флорентино Перес и некоторые другие руководители клуба высоко ценят то, что сделал для «Мадрида» Модрич, его качества, однако считают, что он больше не способен тянуть роль игрока стартового состава в больших матчах.

Отметим, что Модрич занимает 11-е место по общему количеству игровых минут (1588) в клубе в этом сезоне.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
logoЛука Модрич
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о перепалке Модрича и Винисиуса: «Всегда нужно делать то, что говорит Лука»
726 февраля, 17:29
Модрич отчитал Винисиуса в матче с «Леганесом» за то, что он не пошел в штрафную «Реала» при угловом. Бразилец высказал недовольство и сразу после финального свистка ушел в раздевалку
906 февраля, 13:54
Ракитич о Модриче: «Продлите его контракт – Перес услышит меня, надеюсь. Не только ради «Реала», но и для всех любителей футбола. Он один из немногих игроков, которых любит весь мир»
416 января, 09:26
Модрич единственный из игроков «Реала» поговорил с прессой после 2:5: «Неприятно, когда главный соперник забивает 9 голов за 2 матча. «Барса» была лучше. Но если и проигрывать финал, то лучше этот»
13012 января, 22:48
Рекомендуем
Главные новости
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити». 1:0 – Ортега пропустил с центра поля! Онлайн-трансляция
196 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Сельта» принимает «Бетис», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
2913 минут назадLive
«Реал» играет с «Атлетико» за лидерство в Ла Лиге, а BetBoom дарит бесплатную ставку 1000 рублей новым клиентам
14 минут назадРеклама
Нико заменили в дебютном матче за «Ман Сити» из-за травмы. На него упал соперник, когда хавбек потерял мяч перед голом
519 минут назад
Вратарь «Ман Сити» Ортега пропустил с центра поля от «Лейтон Ориент» из 3-го дивизиона после потери дебютанта Нико. Мяч от перекладины попал в немца, потом – в ворота
2224 минуты назадФото
Флик о судьях: «У них очень тяжелая работа, они принимают решения, которые нельзя изменить. Мы открыты к изменениям»
434 минуты назад
Жерар Пике: «Наша «Барса» была одной из лучших команд в истории. Жаль, что не было Ямаля, Кубарси или Рафиньи, но на их позициях были топ-игроки»
334 минуты назад
Энрике про «Реал» и судей: «Все команды всегда жалуются на арбитров»
446 минут назад
Кубок Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лейтон Ориент», «Челси» против «Брайтона»
13459 минут назадLive
Литвинов о словах Дркушича «Зенит» – народная команда»: «Это «Спартак». Посмотрим во время финала Зимнего кубка, у кого будет больше болельщиков»
58сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 05:11
Кейн набрал 11 очков за дубль «Вердеру». Оба гола нападающий «Баварии» забил с пенальти
7 минут назадФэнтези
Тарханов о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Должен забивать в каждой игре. Не думаю, что просто от фонаря заплатили эту сумму. Зачем, если не видно чего-то супер?»
8 минут назад
«Синнер и Алькарас – два величайших. Джокович и Надаль – легенды, показывали ошеломляющую игру в свои годы». Форвард «Локо» Раков о теннисе
21 минуту назад
Гиггз о Рэшфорде: «Он выглядит так, будто несет тяжкий груз. Ему нужно играть с той свободой и удовольствием, которые были, когда он впервые появился»
251 минуту назад
У Дембеле 13 очков за дубль «Монако». Полузащитник забил 11 голов в 6 последних турах Лиги 1
352 минуты назадФэнтези
Рафинья о детстве в фавелах: «Горжусь, что пишу прекрасную историю, зная, откуда я родом. Пережитое там помогло мне вырасти в личном и профессиональном плане»
1сегодня, 12:09
Тренер «Монако» Хюттер о «ПСЖ»: «Лучшая команда в Европе, возможно. Серьезный претендент на победу в ЛЧ, как и «Интер», с которым мы играли»
2сегодня, 11:59
«Спартак» – клуб с амбициями, желание конкурировать с «Зенитом» понятно. Но петербуржцы выглядят увереннее за счет сыгранности и опыта». Малафеев о клубах
2сегодня, 11:48
«Я с детства за «Реал», Роналду очень нравится скоростью и завершением. Я не любитель Месси. Нравится, как Неймар обращается с мячом». Форвард «Локо» Раков о звездах
15сегодня, 11:43
Рекомендуем