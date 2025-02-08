Анчелотти хочет, чтобы Модрич играл больше, так как он топ-игрок и может сдерживать Винисиуса. Перес и другие боссы не видят в Луке игрока старта для больших матчей (Relevo)
Напомним, в среду «Реал» одержал выездную победу над «Леганесом» (3:2) в Кубке Испании и вышел в полуфинал турнира. Во втором тайме 39-летний хорватский хавбек отчитал Винисиуса Жуниора за то, что он не пошел в штрафную «Мадрида» при угловом, бразилец высказал недовольство и сразу после финального свистка ушел в раздевалку. Тренер «сливочных» так отреагировал на перепалку Модрича и 24-летнего вингера: «Всегда нужно делать то, что говорит Лука».
По данным Relevo, во-первых, Анчелотти в восторге от Модрича, считает его топ-игроком по-прежнему и уверен, что он хорват еще многое может дать команде.
Во-вторых, итальянец видит в Луке лидера и полагает, что он сейчас – единственный, кто может сдерживать Винисиуса на поле. Карло хочет, чтобы Модрич играл больше.
Утверждается, что президент «Реала» Флорентино Перес и некоторые другие руководители клуба высоко ценят то, что сделал для «Мадрида» Модрич, его качества, однако считают, что он больше не способен тянуть роль игрока стартового состава в больших матчах.
Отметим, что Модрич занимает 11-е место по общему количеству игровых минут (1588) в клубе в этом сезоне.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий