Анчелотти хочет, чтобы Модрич играл больше, так как он топ-игрок и может сдерживать Винисиуса. Перес и другие боссы не видят в Луке игрока старта для больших матчей (Relevo)

Карло Анчелотти хочет больше использовать Луку Модрича, но боссы сомневаются.

Напомним, в среду «Реал» одержал выездную победу над «Леганесом » (3:2) в Кубке Испании и вышел в полуфинал турнира. Во втором тайме 39-летний хорватский хавбек отчитал Винисиуса Жуниора за то, что он не пошел в штрафную «Мадрида » при угловом, бразилец высказал недовольство и сразу после финального свистка ушел в раздевалку. Тренер «сливочных» так отреагировал на перепалку Модрича и 24-летнего вингера: «Всегда нужно делать то, что говорит Лука ».

По данным Relevo, во-первых, Анчелотти в восторге от Модрича, считает его топ-игроком по-прежнему и уверен, что он хорват еще многое может дать команде.

Во-вторых, итальянец видит в Луке лидера и полагает, что он сейчас – единственный, кто может сдерживать Винисиуса на поле. Карло хочет, чтобы Модрич играл больше.

Утверждается, что президент «Реала » Флорентино Перес и некоторые другие руководители клуба высоко ценят то, что сделал для «Мадрида» Модрич, его качества, однако считают, что он больше не способен тянуть роль игрока стартового состава в больших матчах.

Отметим, что Модрич занимает 11-е место по общему количеству игровых минут (1588) в клубе в этом сезоне.