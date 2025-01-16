Ракитич о Модриче: «Продлите его контракт – Перес услышит меня, надеюсь. Не только ради «Реала», но и для всех любителей футбола. Он один из немногих игроков, которых любит весь мир»
– Твой друг Лука Модрич стал самым возрастным бомбардиром в истории мадридского «Реала». У него заканчивается контракт. Ты бы продлил его?
– Обеспечу вам заголовок, и надеюсь, что Флорентино Перес меня хорошо услышит: продлите его сейчас! Не только ради «Реала», но и ради всех нас, любителей футбола. Лука – один из немногих игроков, которых любит весь мир: хорваты, испанцы, немцы, болельщики «Севильи», «Атлетика»...
Лука нужен «Мадриду», Ла Лиге, Лиге чемпионов... Надеюсь, он попадет на чемпионат мира 2026 года с Хорватией... Послушайте, мы играли вместе и против друг друга, но я всегда говорил ему: «Ты игрок, с которым всегда хочешь соревноваться». Хочется всегда играть против лучших, и здесь не имеет значения возраст.
Он выходит на 80-й минуте против «Валенсии» – команда проигрывает в меньшинстве... Он выиграл все, включая «Золотой мяч», и вы видите, с какой радостью он играет, как прикрывает команду и, главное, забивает. Неудивительно, что люди аплодируют ему. Вот в чем прелесть.
Надеюсь, мы сможем и дальше получать от этого удовольствие. Даже если он не играет, Лука важен для футбола, и, зная его, он не перестанет «грызться» на каждой тренировке», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии.
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