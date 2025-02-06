Модрич отчитал Винисиуса в матче с «Леганесом» за то, что он не пошел в штрафную «Реала» при угловом. Бразилец высказал недовольство и сразу после финального свистка ушел в раздевалку
В матче Кубка Испании «Реал» одержал выездную победу со счетом 3:2 и вышел в полуфинал турнира.
За несколько минут до конца основного времени матча при счете 2:2 арбитр Хавьер Альберола Рохас назначил угловой у ворот «Реала». После розыгрыша стандарта «Леганесом» Модрич подошел к Винисиусу и сделал ему замечание по поводу того, что тот не стал отрабатывать в обороне, оставшись позади.
Бразилец высказал недовольство претензиями Модрича, после чего капитан «Реала» что-то высказал ему на повышенных тонах. В разговор вмешался Федерико Вальверде – уругваец также сделал Винисиусу замечание насчет его игры в данном эпизоде.
Marca также сообщает, что Винисиус не стал праздновать победный гол «Реала», забитый Гонсало Гарсией в добавленное ко 2-му тайму время, и после финального свистка сразу отправился в раздевалку.
После матча Модрич прокомментировал произошедшее на поле.
«Такое случается в футболе. Вы видите то, чего не должны видеть», – сказал хорват в комментарии для El Chiringuito.
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