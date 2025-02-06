Модрич отчитал Винисиуса в матче с «Леганесом» за то, что он не пошел в штрафную «Реала» при угловом. Бразилец высказал недовольство и сразу после финального свистка ушел в раздевалку

Лука Модрич отчитал Винисиуса Жуниора во время матча с «Леганесом».

В матче Кубка Испании «Реал » одержал выездную победу со счетом 3:2 и вышел в полуфинал турнира.

За несколько минут до конца основного времени матча при счете 2:2 арбитр Хавьер Альберола Рохас назначил угловой у ворот «Реала». После розыгрыша стандарта «Леганесом » Модрич подошел к Винисиусу и сделал ему замечание по поводу того, что тот не стал отрабатывать в обороне, оставшись позади.

Бразилец высказал недовольство претензиями Модрича , после чего капитан «Реала» что-то высказал ему на повышенных тонах. В разговор вмешался Федерико Вальверде – уругваец также сделал Винисиусу замечание насчет его игры в данном эпизоде.

Marca также сообщает, что Винисиус не стал праздновать победный гол «Реала», забитый Гонсало Гарсией в добавленное ко 2-му тайму время, и после финального свистка сразу отправился в раздевалку.

После матча Модрич прокомментировал произошедшее на поле.

«Такое случается в футболе. Вы видите то, чего не должны видеть», – сказал хорват в комментарии для El Chiringuito.