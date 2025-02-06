Анчелотти о перепалке Модрича и Винисиуса: «Всегда нужно делать то, что говорит Лука»

Карло Анчелотти встал на сторону Луки Модрича в конфликте с Винисиусом Жуниором.

В среду «Реал» одержал выездную победу над «Леганесом » (3:2) в Кубке Испании и вышел в полуфинал турнира.

Во втором тайме 39-летний хорватский хавбек отчитал 24-летнего вингера за то, что он не пошел в штрафную «Мадрида » при угловом, бразилец высказал недовольство и сразу после финального свистка ушел в раздевалку.

– Что вы думаете о моменте, в котором Модрич отругал Винисиуса?

– Не знаю, что сказал Модрич. Но всегда нужно делать то, что говорит Лука.

– Как дела у Винисиуса?

– В плане футбола он всегда свеж и хорош в дуэлях с соперниками. У него было много моментов. А затем он получил карточку [за спор с судьей ]... Ничего нового, – сказал смеясь главный тренер «Реала» Анчелотти .