Анчелотти о перепалке Модрича и Винисиуса: «Всегда нужно делать то, что говорит Лука»
Карло Анчелотти встал на сторону Луки Модрича в конфликте с Винисиусом Жуниором.
В среду «Реал» одержал выездную победу над «Леганесом» (3:2) в Кубке Испании и вышел в полуфинал турнира.
Во втором тайме 39-летний хорватский хавбек отчитал 24-летнего вингера за то, что он не пошел в штрафную «Мадрида» при угловом, бразилец высказал недовольство и сразу после финального свистка ушел в раздевалку.
– Что вы думаете о моменте, в котором Модрич отругал Винисиуса?
– Не знаю, что сказал Модрич. Но всегда нужно делать то, что говорит Лука.
– Как дела у Винисиуса?
– В плане футбола он всегда свеж и хорош в дуэлях с соперниками. У него было много моментов. А затем он получил карточку [за спор с судьей]... Ничего нового, – сказал смеясь главный тренер «Реала» Анчелотти.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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