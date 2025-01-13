Модрич единственный из игроков «Реала» поговорил с прессой после 2:5: «Неприятно, когда главный соперник забивает 9 голов за 2 матча. «Барса» была лучше. Но если и проигрывать финал, то лучше этот»

Лишь один футболист «Реала» согласился пообщаться с прессой после разгрома.

Мадридцы потерпели крупное поражение в финале Суперкубка Испании – 2:5 от «Барселоны».

Лука Модрич стал единственным, кто вышел к журналистам и дал комментарий.

«Неприятно, когда твой главный соперник забивает 9 голов за два матча.

Думаю, мы отреагируем. Я в этом уверен. Мы не думали, что получится такая игра, и нам жаль как фанатов, так и самих себя. Сейчас нужно объединиться и работать. Уверен, поводов для радости в этом сезоне будет много, впереди еще много всего.

Если уж и проигрывать финал, то лучше этот.

Таков футбол, в нем есть победы и поражения. В этот раз мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но если уж нужно выбрать поражение в одном из финалов, то пускай оно будет в Суперкубке.

Следует поздравить «Барселону», она была лучше. Вот и все», – сказал полузащитник «Реала ».