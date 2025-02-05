Сергей Юран: «Сравнивать Роналду с Месси нельзя – это два великих игрока. Футболистов такого уровня мы не скоро еще увидим»
«Я лично не знаком с Криштиану, потому что мы с ним играли в разное время в Португалии. Но конечно, это великий спортсмен и живая легенда португальского футбола.
Нельзя сравнивать Роналду с Лионелем Месси. Как минимум по той причине, что они играют на разных позициях. В любом случае, португалец и аргентинец – это два великих игрока.
Я думаю, что не скоро еще мы увидим игру футболистов такого уровня. Сейчас таких нет», – заявил бывший нападающий «Бенфики» и «Порту».
Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»
Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста»
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