Сергей Юран: «Сравнивать Роналду с Месси нельзя – это два великих игрока. Футболистов такого уровня мы не скоро еще увидим»

Сергей Юран считает некорректным сравнивать Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

«Я лично не знаком с Криштиану , потому что мы с ним играли в разное время в Португалии . Но конечно, это великий спортсмен и живая легенда португальского футбола.

Нельзя сравнивать Роналду с Лионелем Месси . Как минимум по той причине, что они играют на разных позициях. В любом случае, португалец и аргентинец – это два великих игрока.

Я думаю, что не скоро еще мы увидим игру футболистов такого уровня. Сейчас таких нет», – заявил бывший нападающий «Бенфики» и «Порту».

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»

Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста»