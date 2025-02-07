Морган об издевках «Ньюкасла» над Артетой: «Заслужил. Нужно перестать придумывать нелепые оправдания и взять ответственность за то, что не купил нападающего – «Арсенал» снова без трофея»

Пирс Морган раскритиковал Микеля Артету после вылета «Арсенала» из Кубка лиги.

Лондонский клуб потерпел два поражения от «Ньюкасла» в полуфинале турнира (0:2, 0:2).

Во время вчерашнего матча болельщики «Ньюкасла » пели : «Должно быть, дело в мяче». А после игры в аккаунте «Ньюкасла» в твиттере была опубликована фотография мяча Puma, который используется в Кубке английской лиги, с подписью: «Виновник».

Напомним, после поражения в первом полуфинальном матче (0:2) главный тренер «Арсенала » выразил недовольство мячами, используемыми в Кубке лиги: «Сильно отличаются от АПЛ : сцепление другое, быстро летят – «Арсенал» нанес много ударов выше перекладины».

«Артета заслужил это. Ему нужно перестать придумывать нелепые оправдания и взять на себя ответственность за то, что он не купил подходящего нападающего. Решение, которое означает, что мы снова не выиграем трофей в этом сезоне», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган .

«Арсенал» «мечтает» подписать Исака летом, «Ньюкасл» оценивает форварда в 120+ млн фунтов. Более реалистичный вариант – Шешко из «Лейпцига» (Daily Mail)