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Морган об издевках «Ньюкасла» над Артетой: «Заслужил. Нужно перестать придумывать нелепые оправдания и взять ответственность за то, что не купил нападающего – «Арсенал» снова без трофея»

Пирс Морган раскритиковал Микеля Артету после вылета «Арсенала» из Кубка лиги.

Лондонский клуб потерпел два поражения от «Ньюкасла» в полуфинале турнира (0:2, 0:2). 

Во время вчерашнего матча болельщики «Ньюкасла» пели: «Должно быть, дело в мяче». А после игры в аккаунте «Ньюкасла» в твиттере была опубликована фотография мяча Puma, который используется в Кубке английской лиги, с подписью: «Виновник».

Напомним, после поражения в первом полуфинальном матче (0:2) главный тренер «Арсенала» выразил недовольство мячами, используемыми в Кубке лиги: «Сильно отличаются от АПЛ: сцепление другое, быстро летят – «Арсенал» нанес много ударов выше перекладины».

«Артета заслужил это. Ему нужно перестать придумывать нелепые оправдания и взять на себя ответственность за то, что он не купил подходящего нападающего. Решение, которое означает, что мы снова не выиграем трофей в этом сезоне», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Пирса Моргана
logoАрсенал
logoНьюкасл
logoМикель Артета
logoПирс Морган
logoпремьер-лига Англия
logoКубок английской лиги
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