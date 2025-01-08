Артета о мячах в Кубке лиги: «Сильно отличаются от АПЛ: сцепление другое, быстро летят – «Арсенал» нанес много ударов выше перекладины»

Микель Артета недоволен мячами, используемыми в Кубке английской лиги.

Тренер «Арсенала » высказался после первого матча полуфинала турнира с «Ньюкаслом» (0:2).

«Он просто другой, сильно отличается от мяча в АПЛ, к нему нужно адаптироваться – он летит иначе. Когда касаешься его, сцепление тоже другое, так что нужно привыкать.

Мы нанесли много ударов выше перекладины («Арсенал» 23 раза ударил по воротам, 3 раза – в створ – Спортс”), было непросто – эти мячи быстро летят, поэтому есть нюансы, в которых мы можем прибавить», – сказал Артета .

В Кубке лиги используются мячи Puma , тогда как в АПЛ их поставляет Nike .