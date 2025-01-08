Артета о мячах в Кубке лиги: «Сильно отличаются от АПЛ: сцепление другое, быстро летят – «Арсенал» нанес много ударов выше перекладины»
Микель Артета недоволен мячами, используемыми в Кубке английской лиги.
Тренер «Арсенала» высказался после первого матча полуфинала турнира с «Ньюкаслом» (0:2).
«Он просто другой, сильно отличается от мяча в АПЛ, к нему нужно адаптироваться – он летит иначе. Когда касаешься его, сцепление тоже другое, так что нужно привыкать.
Мы нанесли много ударов выше перекладины («Арсенал» 23 раза ударил по воротам, 3 раза – в створ – Спортс”), было непросто – эти мячи быстро летят, поэтому есть нюансы, в которых мы можем прибавить», – сказал Артета.
В Кубке лиги используются мячи Puma, тогда как в АПЛ их поставляет Nike.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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