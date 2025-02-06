«Ньюкасл» вышел в финал Кубка лиги в 3-й раз в истории. Было два поражения
«Ньюкасл» вышел в финал Кубка лиги в 3-й раз в истории.
Команда Эдди Хау одержала две победы над «Арсеналом» в полуфинале турнира (2:0, 2:0).
«Сороки» играли в финале Кубка лиги дважды и оба раза проиграли. В 1976 году команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2), а в 2023-м – от «Манчестер Юнайтед» (0:2).
В финале текущего розыгрыша турнира «Ньюкасл» встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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