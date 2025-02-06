«Ньюкасл» вышел в финал Кубка лиги в 3-й раз в истории. Было два поражения

«Ньюкасл» вышел в финал Кубка лиги в 3-й раз в истории.

Команда Эдди Хау одержала две победы над «Арсеналом » в полуфинале турнира (2:0, 2:0).

«Сороки» играли в финале Кубка лиги дважды и оба раза проиграли. В 1976 году команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2), а в 2023-м – от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

В финале текущего розыгрыша турнира «Ньюкасл » встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».