«Арсенал» «мечтает» подписать Исака летом, «Ньюкасл» оценивает форварда в 120+ млн фунтов. Более реалистичный вариант – Шешко из «Лейпцига» (Daily Mail)
Стало известно, какого форварда хочет подписать «Арсенал».
Как пишет Daily Mail, лондонский клуб готов потратить крупную сумму на трансфер центрфорварда следующим летом и «мечтает» купить Александера Исака у «Ньюкасла».
Ожидается, что «сороки» потребуют более 120 миллионов фунтов за шведского футболиста. Несмотря на высокую цену, «канониры» как минимум запросят информацию о доступности Исака на трансферном рынке.
Более реалистичным вариантом считается подписание Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг». Стороны вели переговоры в январе, но немецкий клуб дал понять, что не продаст форварда до лета.
Исак в текущем сезоне АПЛ провел 22 матча, в которых забил 17 голов и сделал 5 ассистов. На счету Шешко 8 мячей и 2 результативных паса в 19 играх Бундеслиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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