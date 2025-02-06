«Арсенал» «мечтает» подписать Исака летом, «Ньюкасл» оценивает форварда в 120+ млн фунтов. Более реалистичный вариант – Шешко из «Лейпцига» (Daily Mail)

Стало известно, какого форварда хочет подписать «Арсенал».

Как пишет Daily Mail, лондонский клуб готов потратить крупную сумму на трансфер центрфорварда следующим летом и «мечтает» купить Александера Исака у «Ньюкасла ».

Ожидается, что «сороки» потребуют более 120 миллионов фунтов за шведского футболиста. Несмотря на высокую цену, «канониры» как минимум запросят информацию о доступности Исака на трансферном рынке.

Более реалистичным вариантом считается подписание Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг ». Стороны вели переговоры в январе, но немецкий клуб дал понять, что не продаст форварда до лета.

Исак в текущем сезоне АПЛ провел 22 матча, в которых забил 17 голов и сделал 5 ассистов. На счету Шешко 8 мячей и 2 результативных паса в 19 играх Бундеслиги.