«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» все 3 матча в сезоне, общий счет – 0:5

«Арсенал » потерпел поражение от «Ньюкасла » (0:2) в ответной игре 1/2 финала Кубка английской лиги.

Таким образом, лондонцы проиграли «сорокам» все 3 матча в текущем сезоне, общий счет – 0:5.

Ранее в первой игре 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» оказался слабее «Ньюкасла» тоже со счетом 0:2, а в 10-м туре АПЛ уступил 0:1.

18 мая «канониры» примут «сорок» в 37-м туре чемпионата Англии.