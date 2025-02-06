«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» все 3 матча в сезоне, общий счет – 0:5
«Арсенал» потерпел поражение от «Ньюкасла» (0:2) в ответной игре 1/2 финала Кубка английской лиги.
Таким образом, лондонцы проиграли «сорокам» все 3 матча в текущем сезоне, общий счет – 0:5.
Ранее в первой игре 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» оказался слабее «Ньюкасла» тоже со счетом 0:2, а в 10-м туре АПЛ уступил 0:1.
18 мая «канониры» примут «сорок» в 37-м туре чемпионата Англии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем