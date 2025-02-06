Фанаты «Ньюкасла» после победы в матче Кубка лиги пели Артете: «Должно быть, дело в мяче». Тренер «Арсенала» был недоволен мячами на турнире

Фанаты «Ньюкасла» иронизировали над Микелем Артетой на матче Кубка лиги.

«Арсенал » уступил в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги (0:2) и вылетел из турнира по сумме двух игр (0:4).

Во время вчерашнего матча болельщики «Ньюкасла » пели: «Должно быть, дело в мяче». Напомним, после поражения в первом полуфинальном матче (0:2) главный тренер «Арсенала » выразил недовольство мячами, используемыми в Кубке лиги: «Сильно отличаются от АПЛ : сцепление другое, быстро летят – «Арсенал» нанес много ударов выше перекладины».

Поле игры в аккаунте «Ньюкасла» в твиттере была опубликована фотография мяча Puma, который используется в Кубке английской лиги, с подписью: «Виновник».