Фанаты «Ньюкасла» после победы в матче Кубка лиги пели Артете: «Должно быть, дело в мяче». Тренер «Арсенала» был недоволен мячами на турнире
Фанаты «Ньюкасла» иронизировали над Микелем Артетой на матче Кубка лиги.
«Арсенал» уступил в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги (0:2) и вылетел из турнира по сумме двух игр (0:4).
Во время вчерашнего матча болельщики «Ньюкасла» пели: «Должно быть, дело в мяче». Напомним, после поражения в первом полуфинальном матче (0:2) главный тренер «Арсенала» выразил недовольство мячами, используемыми в Кубке лиги: «Сильно отличаются от АПЛ: сцепление другое, быстро летят – «Арсенал» нанес много ударов выше перекладины».
Поле игры в аккаунте «Ньюкасла» в твиттере была опубликована фотография мяча Puma, который используется в Кубке английской лиги, с подписью: «Виновник».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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