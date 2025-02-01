Кейн забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей – это рекорд турнира. Форвард «Баварии» сделал дубль в игре с «Хольштайном»
Харри Кейн забил 54-й и 55-й голы в Бундеслиге.
Нападающий «Баварии» дважды поразил ворота «Хольштайн Киль» в матче 20-го тура чемпионата Германии (3:0, второй тайм).
Кейн проводит 50-ю игру в рамках чемпионата с момента перехода в мюнхенский клуб в прошлом сезоне.
На его счету 55 мячей в этом турнире. Ни одном другому игроку в истории не удавалось забить столько голов за 50 первых матчей в Бундеслиге.
Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: OptaFranz
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