Харри Кейн: «Было бы неплохо заставить замолчать тех, кто говорит только о том, что я еще не выиграл ни одного трофея»

Харри Кейн высказался о своих футбольных достижениях.

Ранее нападающий «Баварии» забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей – это рекорд турнира.

«Есть много людей, которые на протяжении всей моей карьеры говорят только о том, что я еще не выиграл ни одного трофея. Было бы неплохо заставить замолчать нескольких человек.

Как нападающий, ты хочешь забить как можно больше голов. 55 голов в 50 играх – это то, чем можно гордиться. Но для меня важны следующие 50 матчей и то, сколько еще я смогу забить с командой», – сказал Bild форвард «Баварии».