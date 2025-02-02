Харри Кейн: «Было бы неплохо заставить замолчать тех, кто говорит только о том, что я еще не выиграл ни одного трофея»
Харри Кейн высказался о своих футбольных достижениях.
Ранее нападающий «Баварии» забил 55 голов в Бундеслиге за 50 первых матчей – это рекорд турнира.
«Есть много людей, которые на протяжении всей моей карьеры говорят только о том, что я еще не выиграл ни одного трофея. Было бы неплохо заставить замолчать нескольких человек.
Как нападающий, ты хочешь забить как можно больше голов. 55 голов в 50 играх – это то, чем можно гордиться. Но для меня важны следующие 50 матчей и то, сколько еще я смогу забить с командой», – сказал Bild форвард «Баварии».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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