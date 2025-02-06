Глава Федерации футбола Петербурга о трансферах «Зенита»: «Клуб все время в положительном балансе. Не имеет значения, сколько стоит игрок – они продают либо дороже, либо за те же деньги»

В Федерации футбола Санкт-Петербурга высказались о тратах «Зенита» на трансферы.

«Если мы говорим об эффективности работы клубов, то любые покупки, которые осуществляет «Зенит», на сегодняшний момент... С точки зрения эффективности управления, клуб все время находится в положительном балансе. Это как раз говорит о том, что не имеет значения, сколько стоит игрок.

Они его продают либо дороже, либо за те же деньги. Я имею в виду не какого-то одного конкретного, а в совокупности. Поэтому здесь эффективность подтверждается.

Не имеет значения, какое количество денег тратится. Это не совсем правильный подход. Если есть такие расценки в мировом футболе, значит, это так. Соответственно, игроки стоят таких же денег. За такие же деньги «Зенит» потом реализует.

Понимаем, что достаточно неплохо были проданы топовые игроки «Зенита ». Последние продажи в арабские страны показали, что клуб работает достаточно эффективно», – сказал президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, член исполкома РФС Александр Бельский.

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