«Любое выступление «Зенита» в Санкт-Петербурге сейчас – праздник. Футбол стал семейным времяпровождением». Президент Федерации футбола города о клубе

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга назвал праздником игры «Зенита».

– Как оцените посещаемость в эпоху Fan ID на «Газпром Арене»?

– В первую очередь это, конечно, работа клуба. Мы видим, как туда привлекают людей. Надо сказать объективно, что любое выступление «Зенита » в Санкт-Петербурге сейчас – праздник.

Футбол в городе стал семейным времяпровождением. Мы видим, что приходят с детьми, женами с удовольствием на футбол. Конечно, это связано во многом и с тем, что сама по себе арена позволяет достаточно комфортно себя чувствовать в любых погодных условиях. Можешь прийти и комфортно чувствовать себя на стадионе в любое время.

И то, что создается вокруг футбола. Конечно, команда – очень важно. Спасибо большое клубу. Яркие выступления звезд, которые приглашаются, программа идет до футбола. И различные акции, которые проводят. Мне кажется, это прекрасно, – сказал президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, член исполкома РФС Александр Бельский.