«Зенит» получил первый платеж за Изидора, сообщил Медведев: «Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется»
«Зенит» получил часть суммы за Вильзона Изидора.
Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Полноценный переход Изидора из «Зенита» в «Сандерленд» состоялся в этом месяце. В текущем сезоне нападающий выступал за английский клуб на правах аренды.
«Получил ли «Зенит» деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платеж получен», – сказал Медведев.
За «Зенит» Изидор провел один сезон. На его счету 26 матчей и четыре гола во всех турнирах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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