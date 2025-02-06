«Зенит» получил первый платеж за Изидора, сообщил Медведев: «Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется»

«Зенит» получил часть суммы за Вильзона Изидора.

Об этом сообщил председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Полноценный переход Изидора из «Зенита» в «Сандерленд » состоялся в этом месяце. В текущем сезоне нападающий выступал за английский клуб на правах аренды.

«Получил ли «Зенит» деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платеж получен», – сказал Медведев.

За «Зенит» Изидор провел один сезон. На его счету 26 матчей и четыре гола во всех турнирах.