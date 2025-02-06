Восковая фигура Мбаппе появится в музее мадам Тюссо в Лондоне рядом с фигурами Роналду, Бекхэма, Хэмилтона

У Килиана Мбаппе появится еще одна восковая фигура в музее мадам Тюссо.

В мае 2024 года восковая фигура форварда сборной Франции появилась в музее в Берлине. В апреле 2025-го новая фигура нападающего «Реала » будет представлена в музее в Лондоне.

Фигура Мбаппе будет находиться рядом со статуями Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма , а также семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона .

«Я сотрудничаю с музеем мадам Тюссо в Лондоне уже несколько месяцев, и я очень рад увидеть готовую фигуру, которая присоединится к лондонской линейке.

Я был поражен фигурой из музея мадам Тюссо в Берлине. Она так похожа на меня, что это почти тревожит. А теперь появится еще одна!

Любовь Великобритании к футболу невероятна, у них действительно страстные фанаты, поэтому моя фигура в Лондоне рядом с легендами – это и удивительно, огромная честь!» – сказал Мбаппе.

Отмечается, что любой подросток младше 16 лет, носящий официальную футболку Мбаппе, сможет бесплатно увидеть фигуру. Речь идет о футболках сборной Франции, «Реал Мадрид », «ПСЖ » и «Монако ».