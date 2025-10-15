26

Месси – рекордсмен по ассистам (60) за сборную. Он обогнал Неймара и Донована

Лионель Месси стал мировым рекордсменом по голевым передачам за сборную.

Сегодня 38-летний форвард сделал два ассиста в товарищеском матче с Пуэрто-Рико (6:0). Теперь на его счету 60 результативных пасов за национальную команду Аргентины.

Месси побил рекорд бразильца Неймара и экс-нападающего сборной США Лэндона Донована, на счету которых по 58 ассистов.

За всю профессиональную карьеру, включая выступления за клубы, Месси сделал 398 голевых передач.

Роналду забил 142-й и 143-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд. Криштиану опережает Месси на 29 мячей

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
