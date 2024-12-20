Мбаппе исполнилось 26 лет. «Реал», «ПСЖ», сборная Франции и «Монако» поздравили форварда
Килиан Мбаппе сегодня празднует день рождения.
20 декабря нападающему «Реала» и сборной Франции исполнилось 26 лет.
«С днем рождения, Килиан Мбаппе!» – написал «Реал».
«С 26-летием, Мбаппе», – поздравил игрока его бывший клуб «ПСЖ».
«26 лет нашему капитану, 86 матчей и 48 голов за сборную! Мы желаем тебе счастливого дня рождения», – говорится в поздравлении сборной Франции.
«26 лет сегодня, с днем рождения, Килиан Мбаппе!» – написал первый клуб игрока «Монако».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Реала»
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