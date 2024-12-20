Мбаппе исполнилось 26 лет. «Реал», «ПСЖ», сборная Франции и «Монако» поздравили форварда

Килиан Мбаппе сегодня празднует день рождения.

20 декабря нападающему «Реала » и сборной Франции исполнилось 26 лет.

«С днем рождения, Килиан Мбаппе !» – написал «Реал».

«С 26-летием, Мбаппе», – поздравил игрока его бывший клуб «ПСЖ».

«26 лет нашему капитану, 86 матчей и 48 голов за сборную! Мы желаем тебе счастливого дня рождения», – говорится в поздравлении сборной Франции.

«26 лет сегодня, с днем рождения, Килиан Мбаппе!» – написал первый клуб игрока «Монако».