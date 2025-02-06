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  • «Деревенщины в дерьме». Фанаты «Кана», 80% акций которого принадлежат Мбаппе, вывесили баннеры против Килиана, его матери и приближенного к семье президента клуба
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«Деревенщины в дерьме». Фанаты «Кана», 80% акций которого принадлежат Мбаппе, вывесили баннеры против Килиана, его матери и приближенного к семье президента клуба

Болельщики «Кана» выступили против семьи Килиана Мбаппе.

В июле нападающий «Реала» и его семья выкупили 80% акций «Кана» за 20 млн евро. В настоящее время клуб занимает последнее место в Лиге 2, отставая от зоны, не допускающей вылета, на 8 очков.

На этой неделе недовольные болельщики развернули несколько баннеров у стадиона «Мишель д’Орнано».

Один из них был посвящен матери и агенту Мбаппе Файзе Ламари: «Файза, деревенщины в дерьме».

«Подумайте о тех, кто работает в тени», – говорилось на другом. Еще один баннер был обращен к Зиаду Хаммуду, президенту клуба, приближенному к Мбаппе: «Хаммуд, уходи в отставку. Где ты??»

Как пишет RMC Sport, в начале января сам Килиан подвергся нападению со стороны публики после увольнения тренера Николя Себа из-за плохих результатов клуба.

«Мбаппе, «Кан» –  не твоя игрушка», – гласил баннер фанатов.

Семья Мбаппе создает бизнес-империю. Покупка «Кана» – только начало

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoКилиан Мбаппе
Файза Ламари
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