«Деревенщины в дерьме». Фанаты «Кана», 80% акций которого принадлежат Мбаппе, вывесили баннеры против Килиана, его матери и приближенного к семье президента клуба
В июле нападающий «Реала» и его семья выкупили 80% акций «Кана» за 20 млн евро. В настоящее время клуб занимает последнее место в Лиге 2, отставая от зоны, не допускающей вылета, на 8 очков.
На этой неделе недовольные болельщики развернули несколько баннеров у стадиона «Мишель д’Орнано».
Один из них был посвящен матери и агенту Мбаппе Файзе Ламари: «Файза, деревенщины в дерьме».
«Подумайте о тех, кто работает в тени», – говорилось на другом. Еще один баннер был обращен к Зиаду Хаммуду, президенту клуба, приближенному к Мбаппе: «Хаммуд, уходи в отставку. Где ты??»
Как пишет RMC Sport, в начале января сам Килиан подвергся нападению со стороны публики после увольнения тренера Николя Себа из-за плохих результатов клуба.
«Мбаппе, «Кан» – не твоя игрушка», – гласил баннер фанатов.
Семья Мбаппе создает бизнес-империю. Покупка «Кана» – только начало
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