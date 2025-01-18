Наумов о жалобе на Дзюбу в комитет по этике: «Локо» зря это делает, этот шум нервирует клуб. Накажут Артема – и что?»
Напомним, ранее РПЛ из-за интервью Дзюбы обратилась в комитет по этике РФС, «Локо» инициировал лингвистическую экспертизу. В лиге считают, что прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».
– «Локомотив» зря это делает. Не надо было этот шум поднимать, лучше разобраться самим. Можно было бы ответить через СМИ на слова Дзюбы. Это бесполезная работа обращаться в РФС, комитет по этике. Накажут Дзюбу, и что? У «Локомотива» есть пресс-служба, они бы могли договориться с изданием и дать интервью.
– Можно ли говорить о том, что «Локомотив» обиделся на слова Дзюбы?
– Да, поэтому клубу надо было ответить через СМИ, привести факты, что Дзюба не прав. Этот шум не нужен, он нервирует клуб.
– Получается Дзюба все равно в выигрышном положении?
– Конечно. Завтра Артем тоже что-то скажет. Он свободный человек, может говорить все, что хочет. В этом обращении к комитету по этике смысла никакого нет, – сказал экс-президент «Локомотива».
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