Леонченко об уходе Дзюбы из «Локо»: «У нас спортивный принцип на 1-м месте. Никто в ущерб результатам не будет предпринимать действий»

Владимир Леонченко объяснил, почему не был продлен договор с Артемом Дзюбой.

В ноябре сообщалось , что форвард недополучил почти 120 млн рублей, покинув «Локомотив».

– Хотели сэкономить на контракте с Дзюбой?

– Вопрос так не стоит. У нас спортивный принцип на первом месте.

Никто никогда в ущерб результатам команды или клубу не будет предпринимать действий, – сказал генеральный директор «Локомотива».