Леонченко об уходе Дзюбы из «Локо»: «У нас спортивный принцип на 1-м месте. Никто в ущерб результатам не будет предпринимать действий»
Владимир Леонченко объяснил, почему не был продлен договор с Артемом Дзюбой.
В ноябре сообщалось, что форвард недополучил почти 120 млн рублей, покинув «Локомотив».
– Хотели сэкономить на контракте с Дзюбой?
– Вопрос так не стоит. У нас спортивный принцип на первом месте.
Никто никогда в ущерб результатам команды или клубу не будет предпринимать действий, – сказал генеральный директор «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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