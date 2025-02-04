Карло Анчелотти: «Роналду знаменует собой эпоху. Он лучше всех делал так, чтобы я мог спокойно сидеть на скамейке»
Карло Анчелотти рассказал, считает ли он Криштиану Роналду лучшим футболистом.
Ранее португальский нападающий «Аль-Насра» заявил, что считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».
«Криштиану знаменует собой эпоху. Он лучше всех делал так, чтобы я мог спокойно сидеть на скамейке», – сказал главный тренер «Реала».
Роналду считает себя лучшим футболистом в истории: «Я не видел никого лучше. Говорю это от всего сердца»
Роналду про 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории. Забью 920 или 930 голов... Я много забиваю, но люди этого не ценят, просто говорят: «Ему нужно еще 85»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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