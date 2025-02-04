Карло Анчелотти: «Роналду знаменует собой эпоху. Он лучше всех делал так, чтобы я мог спокойно сидеть на скамейке»

Карло Анчелотти рассказал, считает ли он Криштиану Роналду лучшим футболистом.

Ранее португальский нападающий «Аль-Насра » заявил , что считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».

«Криштиану знаменует собой эпоху. Он лучше всех делал так, чтобы я мог спокойно сидеть на скамейке», – сказал главный тренер «Реала ».

Роналду считает себя лучшим футболистом в истории: «Я не видел никого лучше. Говорю это от всего сердца»

Роналду про 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории. Забью 920 или 930 голов... Я много забиваю, но люди этого не ценят, просто говорят: «Ему нужно еще 85»