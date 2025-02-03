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Журналист Агирре: «Ауры Роналду нет ни у кого другого. Месси, Мбаппе, Винисиус, Холанд великолепны и круты, но Криштиану создает нечто совершенно иное»

Эду Агирре рассказал об уникальной ауре Криштиану Роналду.

– Вы видите, как за Криштиану следят, когда вы проводите с ним время и куда-нибудь ходите вместе, помимо того времени, которое вы проводите наедине. Вы можете рассказать, на что похожа эта слава?

– Нет, это безумие. Это ни с чем не сравнить. Я посещаю мероприятия, гала-концерты, освещаю матчи на протяжении десяти лет, и ауры, которую излучает Криштиану, нет ни у кого другого.

Мбаппе, Винисиус, Холанд, Месси – все они великолепны и круты, но Криштиану создает нечто совершенно иное.

Я говорю не о ситуациях, которые освещаются в СМИ или происходят на мероприятиях, а о тех случаях, когда мы выходим из ресторана, когда мы отправляемся на курорт, чтобы провести отпуск.

Дело в том, что то, что создает Криштиану, не может сделать никто другой в мире, – сказал журналист и друг нападающего «Аль-Насра». 

«Роналду нужен был идеальный сезон для выигрыша «Золотого мяча», а Месси – нет, он так получил три приза. Криштиану не оценивают по достоинству». Журналист Агирре о португальце

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
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