Рахимов о 7-м месте «Рубина»: «Пришла стабилизация, хочется сделать следующий шаг»

Рахимов о 7-м месте «Рубина»: хочется сделать следующий шаг.

Тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы клуб сделал шаг вперед. После 18 туров казанцы занимают в РПЛ 7-е место.

— К «Рубину» пришла стабилизация, а теперь хочется сделать следующий шаг. Но одному его сделать сложно. Клуб — это системная работа. Важно, чтобы все в этой системе хотели поставить во главу движение вперед и результат.

— В «Рубине» все этого хотят?

— Желание есть, просто его нужно объединить и поставить на одни рельсы. И клуб, и спортивный блок должны правильно работать, заниматься своим делом и помогать друг другу, чтобы было движение вперед.

— Но для шага вперед еще нужно качественное усиление, способное конкурировать с топ-клубами.

— Да, я согласен. Пока нам достаточно сложно это сделать. Но надеюсь, что это случится, — сказал Рахимов.