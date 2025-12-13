Палмер может сыграть с «Эвертоном». Хавбек «Челси» пропустил матч с «Аталантой» в качестве меры предосторожности
Хавбек «Челси» Коул Палмер может сыграть с «Эвертоном».
Тренер «Челси» Энцо Мареска допустил, что Коул Палмер сыграет в субботу с «Эвертоном» в АПЛ.
Во вторник хавбек «синих» пропустил игру Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:2) в качестве меры предосторожности.
«Он в порядке. Ему лучше. На данный момент он доступен. Днем у нас будет еще одна тренировка.
Вчера [в четверг] он завершил занятие с нами со смешанными чувствами, но он в порядке», – сказал Мареска.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Standard
