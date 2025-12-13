Аршавин о Саусе: «Заслужил интерес топ‑клубов РПЛ. Он вносит серьезный вклад в игру «Балтики»
Аршавин: Саусь заслужил интерес топ‑клубов РПЛ.
Андрей Аршавин считает. что хавбек «Балтики» Владислав Саусь мог бы перейти в один из топ-клубов РПЛ.
В 17 матчах текущего чемпионата на его счету 1 гол и 2 ассиста.
«Влад заслужил интерес топ‑клубов РПЛ своей игрой. Для меня удивительно, что он сейчас часто выполняет оборонительные функции на фланге, потому что по детско‑юношеским командам я помню его как очень атакующего футболиста. Он тогда играл «десятку» или крайнего нападающего.
Я не назову Сауся совсем уж критически важным футболистом для «Балтики», но он, конечно, вносит серьезный вклад в игру. В том числе в защиту, которая пропустила всего семь голов за 18 игр чемпионата», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
