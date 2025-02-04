Криштиану Роналду: «Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч» – заслужил. Я испытал такое дважды – это заставляет чувствовать себя беспомощным»
Криштиану Роналду считает, что Винисиус заслужил «Золотой мяч».
Вингер «Реала» занял второе место в голосовании на приз по итогам прошлого сезона, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
«Я был удивлен. Считаю, что он должен был выиграть «Золотой мяч». Он выиграл Лигу чемпионов, делал разницу. Я был расстроен из-за Винисиуса. Он заслужил награду.
Я испытал это чувство дважды. Это заставляет чувствовать себя беспомощным.
Но потом я понял... Ты не будешь ввязываться в битвы, в которых не победишь», – сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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