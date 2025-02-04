Криштиану Роналду: «Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч» – заслужил. Я испытал такое дважды – это заставляет чувствовать себя беспомощным»

Криштиану Роналду считает, что Винисиус заслужил «Золотой мяч».

Вингер «Реала » занял второе место в голосовании на приз по итогам прошлого сезона, уступив полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

«Я был удивлен. Считаю, что он должен был выиграть «Золотой мяч ». Он выиграл Лигу чемпионов, делал разницу. Я был расстроен из-за Винисиуса . Он заслужил награду.

Я испытал это чувство дважды. Это заставляет чувствовать себя беспомощным.

Но потом я понял... Ты не будешь ввязываться в битвы, в которых не победишь», – сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду .