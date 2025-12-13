«Батраков ведет игру «Локо», Кордоба – 70% успеха «Краснодара». Дьяков назвал лучших в РПЛ
Дьяков о лучших в РПЛ: Батраков ведет игру «Локо», Кордоба – 70% успеха «Краснодара».
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков назвал хавбека «Локомотива» Алексея Батракова и форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшими игроками осенней части сезона РПЛ.
«Я бы свой голос отдал за Батракова, который сейчас очень здорово себя проявляет: и забивает, и отдает, и игру «Локомотива» ведет. В общем, ярко выглядит.
Плюс еще бы отметил Кордобу: на мой взгляд, это 70% успеха «Краснодара». «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды. Во многом благодаря ему краснодарцы идут наверху. В общем, это два лучших игрока в нынешнем сезоне», — сказал Дьяков.
В 17 матчах Батраков забил 11 голов и сделал 6 ассистов, возглавляя гонку бомбардиров сезона РПЛ по голевым действиям.
На счету Кордобы 8 мячей и 4 передачи в 16 играх.
Что делать с Хаби Алонсо?30286 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости