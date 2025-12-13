«Батраков ведет игру «Локо», Кордоба – 70% успеха «Краснодара». Дьяков назвал лучших в РПЛ

Дьяков о лучших в РПЛ: Батраков ведет игру «Локо», Кордоба – 70% успеха «Краснодара».

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков назвал хавбека «Локомотива» Алексея Батракова и форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшими игроками осенней части сезона РПЛ .

«Я бы свой голос отдал за Батракова, который сейчас очень здорово себя проявляет: и забивает, и отдает, и игру «Локомотива » ведет. В общем, ярко выглядит.

Плюс еще бы отметил Кордобу: на мой взгляд, это 70% успеха «Краснодара ». «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды. Во многом благодаря ему краснодарцы идут наверху. В общем, это два лучших игрока в нынешнем сезоне», — сказал Дьяков.

В 17 матчах Батраков забил 11 голов и сделал 6 ассистов, возглавляя гонку бомбардиров сезона РПЛ по голевым действиям.

На счету Кордобы 8 мячей и 4 передачи в 16 играх.