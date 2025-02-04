Роналду считает себя лучшим футболистом в истории: «Я не видел никого лучше. Говорю это от всего сердца»

Криштиану Роналду считает себя лучшим футболистом в истории.

– Я лучший бомбардир, самый совершенный [футболист].

– Вы лучший в истории?

– Думаю, да. Лучше себя я никого не видел. Я говорю это от всего сердца, – сказал нападающий «Аль-Насра ».

В ходе карьеры Криштиану Роналду также выступал за «Спортинг », «Манчестер Юнайтед », «Реал» и «Ювентус ». На данный момент в активе португальца 923 гола в карьере.