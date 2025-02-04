Роналду считает себя лучшим футболистом в истории: «Я не видел никого лучше. Говорю это от всего сердца»
Криштиану Роналду считает себя лучшим футболистом в истории.
– Я лучший бомбардир, самый совершенный [футболист].
– Вы лучший в истории?
– Думаю, да. Лучше себя я никого не видел. Я говорю это от всего сердца, – сказал нападающий «Аль-Насра».
В ходе карьеры Криштиану Роналду также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». На данный момент в активе португальца 923 гола в карьере.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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