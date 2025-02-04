Роналду про 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории. Забью 920 или 930 голов... Я много забиваю, но люди этого не ценят, просто говорят: «Ему нужно еще 85»

Криштиану Роналду высказался относительно возможность забить 1000 голов в карьере.

На данный момент нападающий «Аль-Насра » забил 923 мяча.

«Людей беспокоит цифра в 1000 голов. Я забиваю много голов, но люди не ценят мои голы. Они просто говорят: «Ему нужно еще 85». Мне это не нравится. Не нравится.

Все должно происходить естественно. Забью я 920 голов или 930 голов... Я лучший бомбардир в истории. Если я доберусь до 1000, это будет здорово.

Я не знаю, смогу ли я это сделать. Жить настоящим гораздо прекраснее, чем думать о долгосрочной перспективе.

Все указывает на то, что мне бы этого хотелось этого достичь, но я и не зациклен на этом.

Наступает момент, когда независимо от того, насколько хорошо или плохо ты справляешься, люди болтают и придумывают что-то», – сказал Криштиану Роналду .

Роналду забил 922-й и 923-й голы в карьере – у Криштиану дубль в матче с «Аль-Васлем»